Президент заявил, что не занимается популизмом

"Я не занимаюсь популизмом. Это люди видят. Мы говорили о важных вещах, о возвращении наших людей. О законопроектах говорили, мы их принимаем быстрее, чем любой парламент за все годы. Это не популизм, так и есть. Мы договорились с мэром Днепра построить мост, он построил. Там к нему вопрос, каким образом. В Запорожье мы ремонтируем дамбу, мы договорились, что это будет сделано, мы контролируем это, так и есть ... Далее, дорога критическая "Запорожье-Мариуполь". В Мариуполь не ездили поезда, мы пустили поезда. Построили дорогу в Мариуполь. Популизм это или нет? Не во всех местах мы сделали то, что хотели, пока. Но не забывайте, что я в этом вопросе помогаю правительству, помогаю людям, как я могу. И многие из этих решений сделаны моей командой. Или это не правильно? Или вы хотите сказать, что я популист?", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский хочет пообщаться с Кличко перед принятием решения об его увольнением.