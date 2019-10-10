Президент заявив, що не займається популізмом

"Я не займаюся популізмом. Це люди бачать. Ми говорили про важливі речі, про повернення наших людей. Про законопроекти говорили, ми їх приймаємо швидше, ніж будь-який парламент за всі роки. Це не популізм, так і є. Ми домовилися з мером Дніпра побудувати міст, він побудував. Там до нього питання, яким чином. В Запоріжжі ми ремонтуємо дамбу, ми домовилися, що це буду зроблено, ми контролюємо це, так і є… Далі, дорога критична "Запоріжжя-Маріуполь". В Маріуполь не їздили поїзди, ми пустили поїзди. Побудували дорогу до Маріуполя. Популізм це чи ні? Не у всіх містах ми зробили те, що хотіли, поки що. Але не забувайте, що я у цьому питанні допомагаю уряду, допомагаю людям, як я можу. І багато з цих рішень зроблено моєю командою. Чи це не правильно? Чи ви хочете сказати, що я популіст?", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський хоче поспілкуватись із Кличком перед ухваленням рішення про його звільненням.