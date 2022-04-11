Президент заявил, что в ближайшее время будут презентованы спецмеханизмы, которые помогут быстро привлечь оккупантов к ответственности

Детали

Вчера Владимир Зеленский встретился на Банковой с экспертной группой, которая прорабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного рассмотрения всех военных преступлений, совершенных оккупантами.

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"Прорабатываем юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и настолько быстрым, насколько возможно. Чтобы не ждать десятки лет, пока завершатся все международно-правовые процедуры, а ускорить наступление справедливости. Я ожидаю, что варианты решений по созданию такого спецмеханизма будут презентованы уже в ближайшее время", - заявил Гарант.

Напомним

До Львова прибывших технические и научные жандармы из Франции, которые будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.