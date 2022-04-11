Президент заявив, що найближчим часом будуть презентовані спецмеханізми, які допоможуть щвидко притягнути окупантів до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом будуть презентовані спецмеханізми, які допоможуть щвидко притягнути окупантів до відповідальності. Про це інформує УНН.
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Вчора Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами.
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"Опрацьовуємо юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо. Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості. Я очікую, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом", - заявив Гарант.
Нагадаємо
До Львова прибули технічні та наукові жандарми із Франції, які займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.