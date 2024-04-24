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Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, заявил, что решение США выделить военную помощь Украине - демонстрирует общую приверженность ЕС и Вашингтона к поддержке свободной и независимой Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество.
Купили красивой оберткой голоса депутатов - Южанина о "клубе белого бизнеса" Гетманцева
Законопроект о "клубе белого бизнеса", предложенный Даниилом Гетманцевым, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает беспокойство относительно дискриминации и коррупционных рисков.
россия будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе
рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.
Hugo Boss окончательно уходит из россии, продав бизнес оптовому партнеру Stockmann
Hugo Boss покидает россию, продавая свой бизнес оптовому партнеру Stockmann, прекращая свое присутствие в стране после приостановки деятельности после российского вторжения в Украину.
В Минцифры объяснили, чем важен законопроект по стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который сделает "Дія. сіті" более доступной для стартапов, в частности малых технологических компаний, предоставляя доступ к лучшим налоговым ставкам в Европе и инструментам для масштабирования и привлечения инвестиций.
Байден подписал законопроект о помощи Украине
Президент Джо Байден подписал законопроект о предоставлении помощи Украине.
В Пентагоне сообщили, как быстро смогут поставить помощь Украине после решения вопроса закона
США могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после одобрения Конгрессом и подписания Президентом Байденом, указали в Пентагоне.
Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону для укрепления военно-промышленной базы Украины
Германия и Великобритания планируют интенсифицировать сотрудничество, включая совместную поддержку украинских вертолетов, вооружение, техническое обслуживание и обучение, с целью укрепления военно-промышленной базы Украины.
Рада планирует повторно рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
Парламент планирует пересмотреть введение штрафов за нарушение комендантского часа и правил светомаскировки, уменьшив штрафы для граждан, но увеличив штрафы для бизнеса.
Обыск является крайним следственным действием: Костин о приказе о стандартах деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций
В Украине каждое пятое уголовное дело в экономическом секторе было закрыто после проверки, а количество обысков и изъятий имущества предприятий уменьшилось за последние три месяца, сообщает Генеральная прокуратура.