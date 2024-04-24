Президент Евросовета приветствовал решение Байдена подписать законопроект о помощи Украине

Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал решение президента США о подписании законопроекта, который предусматривает военную помощь Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Мишеля в X.

Детали

Спасибо президенту США Джо Байдену за вашу неустанную работу в течение последних месяцев над этим пакетом поддержки. Мы едины в нашем обязательстве поддерживать свободную и независимую Украину, интегрированную в евроатлантическое сообщество - заявил Шарль Мишель.

Напомним

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.