Президент Румынии перенес операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханниса перенес в четверг операцию на левом плече. Соответствующее сообщение размещено на сайте президентской администрации, сообщает УНН.
“Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг в центральную военную университетскую больницу неотложной помощи имени доктора Кароля Давила для хирургического вмешательства на левом плече, — сказано в нем. — Вмешательство прошло согласно медицинскому протоколу с очень хорошими результатами”.
“Президент Румынии с медицинской точки зрения способен исполнять должностные обязанности. Состояние его здоровья оптимально”, — отмечается в сообщении.
В 2016 году Йоханнис перенес артроскопическую операцию в связи с субакромиальным конфликтом правого плечевого сустава, правым субакромиальным бурситом и травмой надостного сухожилия.
Как сообщал УНН, генерал США получил ранения из-за нападения талибов на офис губернатора в Афганистане.