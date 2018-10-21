Генерал США отримав поранення через напад талібів на офіс губернатора в Афганістані

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Бригадний генерал Армії (Сухопутних сил) США Джеффрі Смайлі отримав поранення минулого тижня під час атаки бойовиків радикального руху “Талібан” на офіс губернатора афганської провінції Кандагар, де перед цим відбулася зустріч із делегацією місії НАТО “Рішуча підтримка” в Афганістані. Про це в неділю повідомив кореспонденту ТАРС офіційний представник місії Грант Нілі, передає УНН.