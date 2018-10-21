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Генерал США отримав поранення через напад талібів на офіс губернатора в Афганістані

Генерал США отримав поранення через напад талібів на офіс губернатора в Афганістані

Київ • УНН

 • 8748 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Бригадний генерал Армії (Сухопутних сил) США Джеффрі Смайлі отримав поранення минулого тижня під час атаки бойовиків радикального руху “Талібан” на офіс губернатора афганської провінції Кандагар, де перед цим відбулася зустріч із делегацією місії НАТО “Рішуча підтримка” в Афганістані. Про це в неділю повідомив кореспонденту ТАРС офіційний представник місії Грант Нілі, передає УНН.

“Я можу підтвердити, що він відновлюється після вогнепального поранення” — зазначив Грант Нілі, відповідаючи на прохання підтвердити повідомлення ЗМІ про поранення. Він відмовився надавати подальші подробиці, уточнивши лише, що генерал знаходиться в госпіталі провінції Кандагар.

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Смайлі відповідає за підготовку, консультування та надання підтримки афганським збройним силам у справі проведення контртерористичних операцій на півдні країни.

Газета The Washington Post у неділю повідомила, що генерал відновлюється в госпіталі після отримання як мінімум одного вогнепального поранення.

Як раніше інформував УНН, у четвер група талібів, а за іншими даними, один з охоронців, відкрила вогонь в офісі губернатора провінції Кандагар, де перед цим відбулася зустріч із делегацією місії НАТО “Рішуча підтримка”. В результаті нападу загинули генерал Абдул Разок, глава Національної дирекції із безпеки у Кандагарі, генерал Абдул Мумін Хусейнхел, а також оператор афганського телебачення. Поранення отримали троє американських громадян, сам губернатор, а також кілька афганських чиновників.

Як відзначають американські ЗМІ, метою атаки міг бути командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал-лейтенант Остін Скотт Міллер, проте він сам такі відомості заперечує.

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