Президент Румунії переніс операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоханніс переніс у четвер операцію на лівому плечі. Відповідне повідомлення розміщено на сайті президентської адміністрації, повідомляє УНН.
“Президент Румунії Клаус Йоханніс був госпіталізований в четвер в центральну військову університетську лікарню невідкладної допомоги імені доктора Кароля Давіла для хірургічного втручання на лівому плечі, — сказано в ньому. — Втручання пройшло відповідно до медичного протоколу з дуже хорошими результатами”.
“Президент Румунії з медичної точки зору здатний виконувати посадові обов’язки. Стан його здоров’я оптимально”, — наголошується в повідомленні.
У 2016 році Йоханніс переніс артроскопічну операцію в зв’язку з субакроміальним конфліктом правого плечового суглоба, правим субакроміальним бурситом і травмою надосьового сухожилля.
Як повідомляв УНН, генерал США отримав поранення через напад талібів на офіс губернатора в Афганістані.