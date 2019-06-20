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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент пообещал налоговую амнистию

Киев • УНН

 • 20365 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине будет проведена налоговая амнистия на льготных условиях и, вероятно, масштабная приватизация. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнес-сообществом, передает корреспондент УНН.

Президент пообещал налоговую амнистию

"Украине, как государству, нужно избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию", - сказал Зеленский.

По его словам, государство - это сервис, который создает условия для работы бизнеса, а не его конкурент.

"Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях. Мы прекрасно понимаем - очень часто ураинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания защитить свои активы", - добавил Президент.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине запрет для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно играть в легальные азартные игры, должен быть отменен.

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