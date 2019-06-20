Президент пообіцяв податкову амністію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні буде проведена податкова амністія на пільгових умовах та, ймовірно, масштабна приватизація. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнес-спільнотою, передає кореспондент УНН.
“Україні, як державі, потрібно позбутись непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію”, — сказав Зеленський.
З його слів, держава — це сервіс, який створює умови для роботи бізнесу, а не його конкурент.
“Ми проведемо податкову амністію на пільгових умовах. Ми чудово розуміємо — дуже часто український бізнес виводив гроші з країни не від гарного життя, а через корупційний тиск та нормальне бажання захистити свої активи”, — додав Президент.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні заборона для дорослої людини вільно розпоряджатись своїм майном, як-от грати в легальні азартні ігри, має бути скасована.