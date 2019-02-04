Президент пообещал не допустить на выборы российских наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы “Свобода слова” пообещал не допустить на президентские выборы российских наблюдателей, сообщает УНН.
“Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, пограничной службе Украины не допустить... Гарантирую украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен”, — сказал Президент.
Как отмечал УНН, страны-члены НАТО имеют совсем другую философию военного дела, которую многие в Украине не до конца понимает. Об этом заявил командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский в эфире одного из телеканалов. “Не вооруженные силы вступают в НАТО, а государство в целом”, — подчеркнул военный.