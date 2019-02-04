Президент пообіцяв не допустити на вибори російських спостерігачів

“Я, як президент України, надам наказ, як верховний головнокомандувач, прикордонній службі України не допустити... Гарантую українському народу, що наказ верховного головнокомандувача буде виконано”, — сказав Президент.

Як зазначав УНН, країни-члени НАТО мають зовсім іншу філософію військової справи, яку багато хто в Україні не до кінця розуміє. Про це заявив командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Михайло Забродський в ефірі одного з телеканалів. “Не збройні сили вступають у НАТО, а держава в цілому”, — наголосив військовий.