Президент Польши созывает Совет национальной безопасности из-за ситуации в Украине

Президент Польши Анджей Дуда проведет заседание Совета национальной обороны Польши. Участники обсудят вопросы, связанные с ситуацией на фронте в Украине. Об этом сообщил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера в эфире радио ZET, передает УНН.

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Заседание состоится в среду, 20 декабря. Ожидается, что в нем примут участие члены нового правительства Польши - премьер-министр Дональд Туск и некоторые министры.

Будут обсуждаться вопросы безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, поддержка Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления Вооруженными силами и инициатива президента относительно закона о реформировании системы обороноспособности, - рассказал Севера.

Глава Бюро нацбезопасности добавил, что зимние атаки рф являются серьезным вызовом для Украины.

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Риск, связанный с потенциальными ударами по критически важной инфраструктуре, очень значителен. Ситуация крайне серьезная. Нужно и в дальнейшем поддерживать Киев, - заявил глава Бюро нацбезопасности Польши.

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