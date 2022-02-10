Президент Польши созвонился с Зеленским

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15 марта, 19:03 • 104901 просмотра

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15 марта, 13:44 • 139337 просмотра

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Польши Анжей Дуда и Президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом информирует канцелярия президента республики, передает УНН.

Цитата

“Президент Польши Анжей Дуда провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским”, — сообщили в канцелярии.

Детали

Пока деталей самого разговора нет. Однако известно, что ранее сегодня Дуда провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также сегодня польский президент проведет личную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

И Джонсон, и Эрдоган, на прошлой неделе посещали Киев.

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