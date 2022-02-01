Прем’єр-міністр Великої Британії відвідав Софійський собор
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив запис у книзі відвідувачів Софійського собору. Про це повідомляє УНН з посиланням Facebook Офісу Президента.
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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який зараз перебуває в Україні з робочим візитом, відвідали визначну пам’ятку української культури — Національний заповідник “Софія Київська”.
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“Лідери двох держав прослухали розповідь про історію Софійського собору, а також оглянули мозаїки та фрески, якими прикрашено інтер’єр храму”, — сказано в повідомленні.