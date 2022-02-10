Президент Польщі зідзвонився з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда та Президент України Володимир Зеленський сьогодні провели телефонні перемовини. Про це інформує канцелярія президента республіки, передає УНН.
Цитата
“Президент Польщі Анжей Дуда провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським”, — повідомили в канцелярії.
Деталі
Наразі деталей самої розмови немає. Однак відомо, що раніше сьогодні Дуда провів переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Також сьогодні польський президент проведе особисту зустріч з прем’єр-міністром Великоъ Британії Борисом Джонсоном.