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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент подписал закон об условиях получения 50 млрд долларов от G7

Президент подписал закон об условиях получения 50 млрд долларов от G7

Киев  •  УНН

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Зеленский подписал закон о получении кредита в 50 млрд долларов от G7. Средства не нужно возвращать без репараций от рф, а возврат будет осуществляться за счет замороженных российских активов.

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об условиях получения Украиной от стран "Группы семи" кредита на 50 млрд долларов. Согласно документу, кредит не нужно будет возвращать, если Украина не получит репарации от рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку Закона.

Детали

Законопроект предусматривает, что полномочия долгового агентства Украины будет осуществлять Министерство финансов, что позволит получить кредит в 50 млрд долларов от G7.

Документом также установлено, что возврат средств  будет происходить не за счет государственного бюджета, а в частности за счет замороженных активов рф.

Напомним

В октябре лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться за счет иммобилизованных российских активов.   

3 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект об условиях получения 50 млрд долларов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина