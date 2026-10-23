Президент подписал закон о пошлине на экспорт украинского камня: какова ставка и когда заработает новый рынок

$45.050.0350.440.13
ukenru
09:43 • 778 просмотра
Налог на посылки стоимостью до €150 утвердил Зеленский - когда ожидать подорожания
08:59 • 4842 просмотра
Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"
07:59 • 10541 просмотра
Полмиллиона украинцев без света из-за атак рф, в Киеве и ряде областей - аварийные отключения
07:19 • 12006 просмотра
В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира
Эксклюзив
05:40 • 17769 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
05:19 • 17100 просмотра
Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО
04:58 • 20056 просмотра
Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский
04:32 • 18923 просмотра
Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных
04:11 • 17196 просмотра
Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома
23 октября, 03:37 • 17262 просмотра
Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.9м/с
94%
755мм
Популярные новости
Майли Сайрус исполнила мечту поклонницы, борющейся с раком, — певица лично побрила ей головуPhoto23 октября, 00:06 • 16384 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов23 октября, 01:05 • 14098 просмотра
В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ23 октября, 01:17 • 23011 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна23 октября, 02:06 • 16550 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом23 октября, 03:05 • 20750 просмотра
публикации
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?07:42 • 10522 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов07:39 • 10671 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
05:40 • 17771 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину22 октября, 18:15 • 38543 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto22 октября, 15:37 • 46879 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Нью-Йорк
Европа
Реклама
УНН Lite
ИИ-агентов оставили наедине без каких-либо заданий - результат поразил исследователей07:09 • 10316 просмотра
Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон05:49 • 11675 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом23 октября, 03:05 • 20845 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна23 октября, 02:06 • 16640 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов23 октября, 01:05 • 14177 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель

Президент подписал закон о пошлине на экспорт украинского камня: какова ставка и когда заработает новый рынок

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

Пошлина на лабрадорит, гранит и габбро составит 300 евро за тонну в течение 10 лет. Закон вступит в силу через 45 дней после публикации.

Президент подписал закон о пошлине на экспорт украинского камня: какова ставка и когда заработает новый рынок
Добыча гранита в Украине, фото иллюстративное

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит пошлину на экспорт природного камня, в частности лабрадорита, гранита и габбро. Об этом сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ), выступившая инициатором введения пошлины, пишет УНН

Ставка составит 300 евро за тонну и будет действовать в течение десяти лет. Закон №4903-IX, принятый на основе законопроекта №15111-д, опубликован в "Голосе Украины" 22 октября. Норма о пошлине вступит в силу через 45 дней со дня, следующего за днем опубликования.

В Ассоциации отметили, что вместе с экспертами и участниками рынка последовательно отстаивали изменения, направленные на развитие переработки камня в Украине. По замыслу Ассоциации, пошлина должна стимулировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, создание предприятий и рабочих мест внутри страны.

"Наша задача сегодня — перейти от сырьевой модели к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, новых производств и рабочих мест внутри страны", — говорится в заявлении Ассоциации.

По оценке главы парламентского финансового комитета Данила Гетманцева, которую привела ассоциация, введение пошлины может обеспечить около 463 млн грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно.

В Ассоциации подчеркнули, что следующим шагом должно стать превращение законодательного решения в конкретный экономический результат — развитие украинского перерабатывающего сектора.

Юлия Мельник

ЭкономикаПолитика
Законы
Государственный бюджет
Данило Гетманцев
Владимир Зеленский
Украина