Президент подписал закон о пошлине на экспорт украинского камня: какова ставка и когда заработает новый рынок

Добыча гранита в Украине, фото иллюстративное

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит пошлину на экспорт природного камня, в частности лабрадорита, гранита и габбро. Об этом сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ), выступившая инициатором введения пошлины, пишет УНН.

Ставка составит 300 евро за тонну и будет действовать в течение десяти лет. Закон №4903-IX, принятый на основе законопроекта №15111-д, опубликован в "Голосе Украины" 22 октября. Норма о пошлине вступит в силу через 45 дней со дня, следующего за днем опубликования.

В Ассоциации отметили, что вместе с экспертами и участниками рынка последовательно отстаивали изменения, направленные на развитие переработки камня в Украине. По замыслу Ассоциации, пошлина должна стимулировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, создание предприятий и рабочих мест внутри страны.

"Наша задача сегодня — перейти от сырьевой модели к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, новых производств и рабочих мест внутри страны", — говорится в заявлении Ассоциации.

По оценке главы парламентского финансового комитета Данила Гетманцева, которую привела ассоциация, введение пошлины может обеспечить около 463 млн грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно.

В Ассоциации подчеркнули, что следующим шагом должно стать превращение законодательного решения в конкретный экономический результат — развитие украинского перерабатывающего сектора.