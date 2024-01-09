Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала

Министр по гуманитарным вопросам Нигерии находится под следствием после того, как стало известно о перечислении грантов на частный счет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Aljazeera.

Детали

Президент Нигерии Бола Тинубу отстранил от исполнения обязанностей министра по гуманитарным вопросам и преодолению бедности Бетту Эду из-за использования частного банковского счета для финансовых операций министерства в рамках правительственной программы социального обеспечения.

Министр отстранена от должности, пока антикоррупционное агентство Нигерии изучает финансовые операции министерства. По словам пресс-секретаря президента, расследование будет распространяться на все программы социальных инвестиций Нигерии.

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Отстранение Эду произошло через несколько дней после того, как местные СМИ процитировали официальную служебную записку, в которой она распорядилась перевести на частный счет грантов на общую сумму 663 тысячи долларов, предназначенных уязвимым группам населения.

Офис Генерального бухгалтера Федерации Нигерии заявил в своем заявлении, что такие средства должны направляться непосредственно с государственных счетов бенефициарам.

Контекст

Президент Бола Тинубу пришел к власти в прошлом году, пообещав побороть взяточничество в Нигерии, несмотря на давние сомнения относительно источников его богатства и документов об образовании. Через месяц после инаугурации он отстранил председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям на неопределенный срок за злоупотребление служебным положением.

Его правительство заявило, что отстранение является следствием его обязательства "поддерживать высокие стандарты добропорядочности, прозрачности и подотчетности" в управлении ресурсами Нигерии.

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