Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала
Министр по гуманитарным вопросам Нигерии Бетта Эду отстранена от исполнения обязанностей на фоне расследования злоупотреблений с частным счетом для распределения грантов.
Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены
Франция предлагает новый энергетический законопроект, фокусирующийся на ядерной энергетике, при этом критики отмечают отсутствие целей для возобновляемой энергетики.
Херсон снова под ударом армии рф - ОВА
Российские войска атаковали Херсон.
Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем
Уильям Лай, фаворит президентских выборов на Тайване, открыт к возобновлению диалога с Китаем. Лай будет продолжать политику нынешней администрации по поддержке демократической фактической независимости Тайваня перед лицом угроз коммунистической партии Китая аннексировать его политическими, военными или экономическими средствами.
В рф сообщают о дроне-камикадзе, влетевшем в резервуар нефтебазы в городе орел
Беспилотник-камикадзе, по сообщениям, влетел в резервуар нефтебазы в орле, россия.
Минобороны разрывает все контракты со скандальными компаниями, связанными с Гринкевичами, - замминистра обороны
Министерство обороны разрывает контракты с фирмами, связанными с подозреваемым во взяточничестве бизнесменом Гринкевичем.
В МХП донорами стали почти 1000 работников: донации помогут спасти 2933 жизней
Сотрудники МХП сдают донорскую кровь, которая спасает жизни.
Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА
Бомба с российского самолета, сброшенная на Рубежное, остается не обезвреженной; из-за угрозы взрыва оккупанты отключили подачу света, газа и воды.
Звезда телесериала "Фауда" Идана Амеди тяжело ранен в секторе Газа
Израильский актер Идан Амеди, который стал в ряды ЦАХАЛа после 7 октября, резервист, был серьезно ранен в Газе.
Вражеская атака на Киев 29 декабря: количество погибших возросло до 33 человек
Российский ракетный удар по Киеву 29 декабря унес жизни 33 человек.