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Президент Нігерії відсторонив міністра гуманітарної політики через корупційний скандал

Президент Нігерії відсторонив міністра гуманітарної політики через корупційний скандал

Київ • УНН

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Міністр з гуманітарних питань Нігерії Бетта Еду відсторонена від виконання обов'язків на тлі розслідування зловживань з приватним рахунком для розподілення грантів.

Міністр з гуманітарних питань Нігерії перебуває під слідством після того, як стало відомо про перерахування грантів на приватний рахунок. Про це пише УНН з посиланням на Aljazeera.

Деталі

Президент Нігерії Бола Тінубу відсторонив від виконання обов'язків міністра з гуманітарних питань та подолання бідності Бетту Еду через використання приватного банківського рахунку для фінансових операцій міністерства в рамках урядової програми соціального забезпечення.

Міністр відсторонена від посади, поки антикорупційне агентство Нігерії вивчає фінансові операції міністерства. За словами прессекретаря президента, розслідування поширюватиметься на всі програми соціальних інвестицій Нігерії.

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Відсторонення Еду відбулося через кілька днів після того, як місцеві ЗМІ процитували офіційну службову записку, в якій вона розпорядилася перевести на приватний рахунок грантів на загальну суму 663 тисячі доларів, що були призначені вразливим групам населення.

Офіс Генерального бухгалтера Федерації Нігерії заявив у своїй заяві, що такі кошти мають надсилатися безпосередньо з державних рахунків бенефіціарам.

Контекст

Президент Бола Тінубу прийшов до влади минулого року, пообіцявши побороти хабарництво в Нігерії, незважаючи на давні сумніви щодо джерел його багатства та документів про освіту. Через місяць після інавгурації він відсторонив голову Комісії з економічних і фінансових злочинів на невизначений термін за зловживання службовим становищем.

Його уряд заявив, що відсторонення є наслідком його зобов'язання "підтримувати найвищі стандарти доброчесності, прозорості та підзвітності" в управлінні ресурсами Нігерії.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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