Президент назвал цену восстановления Донбасса

“Отдельно я хочу остановиться на восстановлении Донбасса. По расчетам украинских экспертов, для этого нам нужно больше 300 млрд грн. Это будет большой проект по реинтеграции, но мы не будем ждать завершения войны. Мы уже сейчас начинаем работать. На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в единой, свободной и независимой стране”, — сказал Президент.

Он рассказал, что этот проект предусматривает, в частности, создание качественных условиях в пунктах пересечения линий разграничения, привести в порядок старые и построить новые дороги, развивать экономику и социальную сферу.

Как сообщал УНН, Зеленский пообещал декоммерциализацию Службы безопасности Украины.