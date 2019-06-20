Президент назвав ціну відновлення Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На відновлення Донбасу необхідно 300 млрд грн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнес-спільнотою, передає кореспондент УНН.
“Окремо я хочу зупинитись на відновленні Донбасу. За розрахунками українських експертів, для цього нам потрібно більше 300 млрд грн. Це буде великий проект з реінтеграції, але ми не чекатимемо завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати. На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у єдиній, вільній та незалежній країні”, — сказав Президент.
Він розповів, що цей проект передбачає, зокрема, створення якісні умови в пунктах перетину ліній розмежування , привести до ладу старі та збудувати нові дороги, розвивати економіку та соціальну сферу.
Як повідомляв УНН, Зеленський пообіцяв декомерціалізацію Служби безпеки України.