Президент наградил 18 защитников Украины

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"Я подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 18 Защитников Украины. Благодарен всем нашим защитникам! Всем нашим защитницам! Благодарен всем, кто восстанавливает жизнь на освобожденной территории нашего государства", - сообщил Президент.

Детали

Награды получили: пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских.

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В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя войны в Украине будет не менее важным, как и этот, как и предыдущий.