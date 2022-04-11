Президент наградил 18 защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о награждении 18-ти военных. Об этом сообщаетУНН.
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"Я подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 18 Защитников Украины. Благодарен всем нашим защитникам! Всем нашим защитницам! Благодарен всем, кто восстанавливает жизнь на освобожденной территории нашего государства", - сообщил Президент.
Детали
Награды получили: пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских.
Добавим
В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя войны в Украине будет не менее важным, как и этот, как и предыдущий.