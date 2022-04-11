Президент нагородив 18 захисників України

Цитата

"Я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України. Вдячний усім нашим захисникам! Усім нашим захисницям! Вдячний усім, хто відновлює життя на звільненій території нашої держави", - повідомив Президент.

Деталі

Нагороди отримали: пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських.

Додамо

У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень війни в Україні буде не менш важливим, як і цей, як і попередній.