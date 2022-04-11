Президент нагородив 18 захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про нагородження 18-ти військових. Про це повідомляє УНН.
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"Я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України. Вдячний усім нашим захисникам! Усім нашим захисницям! Вдячний усім, хто відновлює життя на звільненій території нашої держави", - повідомив Президент.
Деталі
Нагороди отримали: пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських.
Додамо
У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень війни в Україні буде не менш важливим, як і цей, як і попередній.