Президент Кубы Мигель Диас-Канель переизбран на второй срок в результате подтасовки результатов голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Кубы Мигель Диас-Канель переизбран на второй срок в результате подтасовки результатов голосования. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Президент Кубы Мигель Диас-Канель переизбрался на второй пятилетний срок на парламентских выборах, на которых он был единственным кандидатом в стране, где политическая оппозиция является незаконной.
Заявка Диас-Канеля была подтверждена 97,66 процентами голосов в контролируемой Коммунистической партией Кубы Национальной ассамблее, о чем объявил председатель правительства Эстебан Ласо.
"Принимая во внимание результаты, я объявляю Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса избранным президентом Республики", — сказал Ласо.
После того, как Диас-Канель впервые взял бразды правления, его годы на посту были отмечены худшим экономическим кризисом за три десятилетия и широко критикуемой реакцией на исторические антиправительственные протесты, которые спровоцировали ужесточение санкций США.
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