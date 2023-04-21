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Президент Куби Мігель Діас-Канель переобраний на другий термін внаслідок підтасовування результатів голосування

Президент Куби Мігель Діас-Канель переобраний на другий термін внаслідок підтасовування результатів голосування

Київ • УНН

 • 630205 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Куби Мігель Діас-Канель переобраний на другий термін внаслідок підтасовування результатів голосування. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Президент Куби Мігель Діас-Канель переобрався на другий п'ятирічний термін на парламентських виборах, на яких він був єдиним кандидатом у країні, де політична опозиція є незаконною.

Заявка Діас-Канеля була підтверджена 97,66 відсотками голосів у контрольованій Комуністичною партією Куби Національній асамблеї, про що оголосив голова уряду Естебан Ласо.

"Беручи до уваги результати, я оголошую Мігеля Маріо Діас-Канеля Бермудеса обраним президентом Республіки", — сказав Лазо.

Після того, як Діас-Канель вперше обійняв кермо влади, його роки на посаді були відзначені найгіршою економічною кризою за три десятиліття та широко критикованою реакцією на історичні антиурядові протести, які спровокували посилення санкцій США.

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