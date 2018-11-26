Президент - Кольченко: не прекращаем бороться за твое освобождение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мы не прекращаем бороться за твое освобождение. С этими словами обратился Президент Украины Петр Порошенко к политзаключенному Александру Кольченко в день его рождения, передает УНН.
Порошенко напомнил, что сегодня украинец Александр Кольченко исполняется 29 лет.
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"Это пятый день рождения, он вынужден встретить в застенках российских казематов, где его по надуманным обвинениям удерживает кремлевский режим. Мы не прекращаем бороться за твое освобождение!" - написал Порошенко в Twitter.
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Справка: Александр Кольченко родился 26 ноября 1989 года в Симферополе. Активист организаций Крыма и Украины, анархист, антифашист, студент. Арестованный российской оккупационной администрацией Крыма в 2014 году по обвинению в антироссийской деятельности.