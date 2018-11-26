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Президент - Кольченку: не припиняємо боротися за твоє звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення. З цими словами звернувся Президент України Петро Порошенко до політв'язня Олександра Кольченка в день його народження, передає УНН.

Порошенко нагадав, що сьогодні українцю Олександру Кольченку виповнюється 29 років.

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"Це п’ятий день народження, який він змушений зустріти у застінках російських казематів, де його за надуманими звинуваченнями утримує кремлівський режим. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення!" - написав Порошенко у Twitter.

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Довідка: Олександр Кольченко народився 26 листопада 1989 у Сімферополі. Активіст організацій Криму й України, анархіст, антифашист, студент. Заарештований російською окупаційною адміністрацією Криму в 2014 році за звинуваченням в антиросійській діяльності.

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