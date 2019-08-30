Президент хочет утверждать план обороны Украины

План обороны Украины предлагается определить как "совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мер государства по подготовке к вооруженной защиты и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

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Согласно законодательным изменениям, план обороны Украины утверждает Президент Украины по представлению Кабмина.

Напомним, Зеленский представил министра обороны Украины.