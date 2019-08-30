Президент хоче затверджувати план оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Проектом закону "Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави, внесеним Президентом України Володимиром Зеленським на розгляд ВР, передбачається запровадження плану оборони України, передає УНН.
План оборони України пропонується визначити, як “сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту”.
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Відповідно до законодавчих змін, план оборони України затверджує Президент України за поданням Кабміну.
Нагадаємо, Зеленський представив міністра оборони України.