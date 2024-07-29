Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в свой новый офис в новой столице страны, Нусантаре. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Президент Индонезии Джоко Видодо начинает работу в новой столице Нусантаре, расположенной в провинции Калимантан. Там завершено более 80% инфраструктурных работ первой фазы столичного проекта стоимостью 32 млрд долларов, из которых государственный бюджет покроет лишь 20%. Администрация президента в значительной степени полагалась на инвестиции частного сектора для строительства ключевой инфраструктуры и общественных объектов, поскольку государственный бюджет в основном будет покрывать строительство базовой инфраструктуры, зданий и коммунальных услуг.

В попытке привлечь инвестиции в начале этого месяца Видодо подписал президентский указ, который предоставляет инвесторам определенные права, включая права на землю в будущей столице сроком до 190 лет.

СМИ отмечают, что большинство зданий нового города еще не достроены. Например, новый государственный дворец готов на 88%, а в нескольких зданиях министерств пригодны для использования только нижние этажи.

Однако президент уже встретился с представителями администрации новой столицы. Ожидается, что он будет проводить в Нусантаре три дня в неделю. В частности, планирует отметить День независимости Индонезии 17 августа в Нусантаре официальным открытием новой столицы. На данный момент президент еще не издал официального указа о переносе столицы, и пока такой указ не подписан, Джакарта остается столицей страны. СМИ не исключают, что такой указ будет подписан уже его преемником - Прабово Субианто, который победил на выборах в марте этого года, и через несколько месяцев займёт должность.

Добавим

Строительство города началось несколько лет назад. Нынешняя столица, Джакарта, страдает от перенаселения и экологических проблем. Однако и новый проект тоже подвергся осуждению со стороны защитников окружающей среды: город, по их мнению, станет лишь новым источником загрязнения, не решив проблемы Джакарты.

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