Президент Чехии раскритиковал Запад за недостаточную военную поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по военной помощи Украине.
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал недостаточную поставку военной техники в Украину и несоблюдение уже данных обещаний. Об этом чешский лидер рассказал в интервью изданию Corriere della Sera, передает УНН.
Детали
В частности, Павел признал, что западных поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности.
Мы не сдержали своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, тренировки на F-16 начались не так быстро, как должны были бы
Кроме того, он напомнил, что после поставок Storm Shadows из Британии и аналогичных ракет из Франции, Украина ожидала получить немецкие Taurus. Зато в Берлине до сих пор колеблются стоит ли поставлять эти ракеты в Украину.
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Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей основой для военного планирования
Дополнение
Президент Чехии также заявил, что Запад должен поддерживать Украину, чтобы не допустить победу россии. По его словам, победа Москвы только укрепит ее представление о том, что все можно достичь силой. Кроме того, это даст надежду другим режимам на "слабость западных демократий".
Напомним
Украина нанесла удар по штабу черноморского флота россии, используя крылатые ракеты Storm Shadow.
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Президент Чехии раскритиковал Запад за недостаточную военную поддержку Украины
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по военной помощи Украине.
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