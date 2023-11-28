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Президент Чехии раскритиковал Запад за недостаточную военную поддержку Украины

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 11:13  •  15677 просмотра

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Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за невыполнение обещаний по военной помощи Украине.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал недостаточную поставку военной техники в Украину и несоблюдение уже данных обещаний. Об этом чешский лидер рассказал в интервью изданию Corriere della Sera, передает УНН

Детали 

В частности, Павел признал, что западных поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности.

Мы не сдержали своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, тренировки на F-16 начались не так быстро, как должны были бы

- сказал президент Чехии.

Кроме того, он напомнил, что после поставок Storm Shadows из Британии и аналогичных ракет из Франции, Украина ожидала получить немецкие Taurus. Зато в Берлине до сих пор колеблются стоит ли поставлять эти ракеты в Украину.

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Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей основой для военного планирования 

- подчеркнул Павел.

Дополнение

Президент Чехии также заявил, что Запад должен  поддерживать Украину, чтобы не допустить победу россии. По его словам, победа Москвы только укрепит ее представление о том, что все можно достичь силой. Кроме того, это даст надежду другим режимам на "слабость западных демократий".

Напомним

Украина нанесла удар по штабу черноморского флота россии, используя крылатые ракеты Storm Shadow.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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