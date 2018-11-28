Президент анонсировал разговор с главой МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что сегодня у него запланированы переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом он сказал во время выступления в Козельце Черниговской области, передает УНН.
"Я сейчас еду в Чернигов, потом в Киев. Состоятся переговоры с Кристин Лагарлд. Все у нас будет хорошо", - ударения Глава государства.
Также Порошенко рассказал, что в связи с введением военного положения не будет отменено для Украины ни одной программы поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.