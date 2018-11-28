Президент анонсував розмову з головою МВФ

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запевнив, що сьогодні у нього заплановані переговори з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Козельці Чернігівської області, передає УНН.