Президент анонсував розмову з головою МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запевнив, що сьогодні у нього заплановані переговори з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Козельці Чернігівської області, передає УНН.
“Я зараз їду до Чернігова, потім до Києва. Відбудуться переговори з Крістін Лагарлд. Все в нас буде добре”, — наголоси Глава держави.
Також Порошенко розповів, що у зв’язку з запровадженням воєнного стану не буде скасовано для України жодної програми підтримки з боку МВФ і Світового банку.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.