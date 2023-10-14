Пресс-секретаря МИД Польши, который требовал извинений от Зеленского, уволили с должности

КИЕВ. 14 октября. УНН. Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, который предположил, что избирательные комиссии за рубежом могут иметь проблемы с подсчетом голосов в установленный 24-часовой срок, уволили с должности. Об этом сообщил сам Ясина, передает УНН.