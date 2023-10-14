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Пресс-секретаря МИД Польши, который требовал извинений от Зеленского, уволили с должности

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, который предположил, что избирательные комиссии за рубежом могут иметь проблемы с подсчетом голосов в установленный 24-часовой срок, уволили с должности. Об этом сообщил сам Ясина, передает УНН.

Как пишет Rzeczpospolita, Ясина заявил в интервью’ю корреспонденту РМФ ФМ, что за границей “обязательно’найдутся комиссии, которые не смогут подсчитать все голоса, поданные на выборах, в установленный срок — 24 часа”.

Он также призвал не превращать голосование в “ритуал”, а проводить голосование эффективно.

Через несколько часов после разговора с RMF FM Лукаш Ясина объявил в социальных сетях, что прекращает работу на должности пресс-секретаря Министерства иностранных дел.

Цитата

“Дамы и господа. Пресс-секретарь — сапер, а любого сапера можно взорвать на мине. Завершая свои обязанности’официального представителя Министерства иностранных дел, я хотел бы поблагодарить всех”, — написал Ясин в Х (Twitter).

МИД Польши также прокомментировал его увольнение.

“Из-за ложной информации о степени подготовки МИД к организации выборов за границей, предоставленной пресс-секретарем МИД, господин Лукаш Ясина был немедленно уволен с своей должности”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В мае пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск после того, как он потребовал от Президента Владимира Зеленского извиниться за Волынское преступление.

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