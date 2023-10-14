Прессекретаря МЗС Польщі, який вимагав вибачень від Зеленського, звільнили з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Прессекретаря Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна, який припустив, що виборчі комісії за кордоном можуть мати проблеми з підрахунком голосів у встановлений 24-годинний термін, звільнили з посади. Про це повідомив сам Ясина, передає УНН.
Як пише Rzeczpospolita, Ясіна заявив в інтерв’ю кореспонденту РМФ ФМ, що за кордоном “обов’язково знайдуться комісії, які не зможуть підрахувати всі голоси, подані на виборах, у встановлений термін — 24 години”.
Він також закликав не перетворювати голосування на “ритуал”, а проводити голосування ефективно.
За кілька годин після розмови з RMF FM Лукаш Ясіна оголосив у соціальних мережах, що припиняє роботу на посаді прес-секретаря Міністерства закордонних справ.
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“Пані та панове. Прессекретар — сапер, а будь-якого сапера можна підірвати на міні. Завершуючи свої обов’язки офіційного представника Міністерства закордонних справ, я хотів би подякувати всім”, — написав Ясін у Х (Twitter).
МЗС Польщі також прокоментувало його звільнення.
“Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки МЗС до організації виборів за кордоном, надану прес-секретарем МЗС, пан Лукаш Ясіна був негайно звільнений зі своєї посади”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
У травні прессекретаря Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку після того, як він вимагав від Президента Володимира Зеленського вибачитись за Волинський злочин.