Прессекретаря МЗС Польщі, який вимагав вибачень від Зеленського, звільнили з посади

ukru
29 березня, 17:57 • 163071 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 203780 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 183210 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 220495 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 192575 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 161113 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 163779 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152339 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 438848 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173520 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 111303 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 115308 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 115059 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 76776 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 106718 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 290960 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 438848 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 485916 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 490281 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 396209 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 76776 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 203729 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 146702 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 139836 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 112791 перегляди
Актуальне
Прессекретаря МЗС Польщі, який вимагав вибачень від Зеленського, звільнили з посади

Прессекретаря МЗС Польщі, який вимагав вибачень від Зеленського, звільнили з посади

Київ • УНН

 • 15487967 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Прессекретаря Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіна, який припустив, що виборчі комісії за кордоном можуть мати проблеми з підрахунком голосів у встановлений 24-годинний термін, звільнили з посади. Про це повідомив сам Ясина, передає УНН.

Як пише Rzeczpospolita, Ясіна заявив в інтерв’ю кореспонденту РМФ ФМ, що за кордоном “обов’язково знайдуться комісії, які не зможуть підрахувати всі голоси, подані на виборах, у встановлений термін — 24 години”.

Він також закликав не перетворювати голосування на “ритуал”, а проводити голосування ефективно.

За кілька годин після розмови з RMF FM Лукаш Ясіна оголосив у соціальних мережах, що припиняє роботу на посаді прес-секретаря Міністерства закордонних справ.

Цитата

“Пані та панове. Прессекретар — сапер, а будь-якого сапера можна підірвати на міні. Завершуючи свої обов’язки офіційного представника Міністерства закордонних справ, я хотів би подякувати всім”, — написав Ясін у Х (Twitter).

МЗС Польщі також прокоментувало його звільнення.

“Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки МЗС до організації виборів за кордоном, надану прес-секретарем МЗС, пан Лукаш Ясіна був негайно звільнений зі своєї посади”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

У травні прессекретаря Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку після того, як він вимагав від Президента Володимира Зеленського вибачитись за Волинський злочин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25