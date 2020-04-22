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Премьера призвали наказать виновных во вспышке коронавируса среди медиков в Винницкой области

Премьера призвали наказать виновных во вспышке коронавируса среди медиков в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 12875 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народные депутаты обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой найти и наказать виновных в массовой вспышке коронавируса среди медиков Винницкой области. Об этом в своем Facebook написала народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.

Она напомнила, что сегодня Винницкая область является лидером по количеству инфицированных медиков в Украине и риск дальнейшего распространения COVID-19 среди медиков чрезвычайно высок.

По ее словам, готовность системы здравоохранения области противостоять COVID-19 проверила спецкомиссия Минздрава. Но эксперты министерства никаких нарушений не увидели. На заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации они отчитывались, что все хорошо. И сделали виновными в массовой вспышке винницких врачей, констатирует Билозир.

"А вместо этого мы так и не получили ответ, кто ответит за инфицирование 123 медиков в 9 из 13 опорных больницах по ковиду, кто виноват и что с этим делать (услышали единственное только 29 заразившихся при исполнении своих обязанностей, остальные ... будто сами виноваты).

Так и не получили ответ на такие важные вопросы. Где заключительный акт ввода в эксплуатацию инфекционного отделения в Калиновке, где заключение лабораторной службы, что решение о собрании всех соматических отделений в одно помещение, соответствует ли это санаторным нормам?", - пишет нардеп.

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Министерская комиссия закрыла глаза на то, что восемь отделений Калиновской центральной районной больницы собираются в одном помещении. Уровнем обеспеченности дезсредствами и медсредствами местных врачей эксперты Минздрава не поинтересовались, отмечает Билозир.

"Медики утверждают, что там были нарушения на нарушении, Минздрав и ГОЗ утверждают все было правильно", - информирует Билозир.

Власти области проблему откровенно игнорируют. И заставляют больных COVID-19 медиков идти в отпуска за свой счет, чтобы не платить 300% оклада. Реактивов для проведения ПЦР-тестирования винницких врачей критически не хватает. С проведением массового ПЦР-тестирования местных медиков Винницкая областная лаборатория не справляется.

Эти проблемы легли в основу депутатского обращения к Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову.

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Депутаты, среди прочего, попросили:

- способствовать как можно более быстрому внедрению обязательного страхования медицинских работников на случай инфицирования COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2;

- решить проблему с тестированием методом ПЦР-исследования медицинского персонала и населения в Винницкой области;

- начислить дополнительные выплаты инфицированным медикам из Калиновской и других больниц Винницкой области и медикам, которые задействованы в ликвидации COVID-19 в размере 300% к должностному окладу и за счет государственного бюджета;

- в полном объеме обеспечить медицинский персонал качественными средствами СИЗ, довести до них новые алгоритмы и протоколы Минздрава относительно предотвращения массового инфицирования врачей.

"И наконец наказать виновных, на что уже надежды нет", - резюмирует Билозир.

Напомним, в Украине более тысячи инфицированных медиков.

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