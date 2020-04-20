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Коронавірусом в Україні заразилося вже 1074 медики - Степанов (уточнено)

Коронавірусом в Україні заразилося вже 1074 медики - Степанов (уточнено)

Київ • УНН

 • 19459 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на сьогодні в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1074 медики та 374 дітей. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 5710 осіб, з них 374 дитини та 1074 медичних працівників. При цьому загалом одужало 359 осіб, а летальних випадків 151",- розповів Степанов.

З його слів, загалом за попередню добу було здійснено 1988 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

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