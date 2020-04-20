Коронавирусом в Украине заразились уже 1074 медика - Степанов (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На сегодня в Украине коронавирусной болезнью заболели 1074 медика и 374 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1074 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151", - рассказал Степанов.
По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.