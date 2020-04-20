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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Коронавирусом в Украине заразились уже 1074 медика - Степанов (уточнено)

Коронавирусом в Украине заразились уже 1074 медика - Степанов (уточнено)

Киев  •  УНН

 • 19445 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На сегодня в Украине коронавирусной болезнью заболели 1074 медика и 374 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1074 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151", - рассказал Степанов.

По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 1988 исследований методом ПЦР.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

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