Прем'єра закликали покарати винних у спалаху коронавірусу серед медиків на Вінниччині

Вона нагадала, що сьогодні Вінниччина є лідером по кількості інфікованих медиків в Україні і ризик подальшого поширення COVID-19 серед медиків надзвичайно високий.

За її словами, готовність системи охорони здоров’я області протистояти COVID-19 перевірила спецкомісія МОЗ. Але експерти міністерства жодних порушень не побачили. На засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації вони звітували, що все добре. Й зробили винними у масовому спалаху вінницьких лікарів, констатує Білозір.

"А натомість ми так і не отримали відповідь, хто відповість за інфікування 123 медика в 9 з 13 опорних лікарень по ковіду, хто винен і що з цим робити (почули одне тільки 29 інфікувалися при виконанні своїх обов’язків, решта ж ... ніби самі винні).

Так і не отримали відповідь на такі важливі питання. Де заключний акт введення в експлуатацію інфекційного відділення в Калинівці, де заключення лабораторної служби, що рішення про зібрання всіх соматичних відділень в одне приміщення, чи відповідає це санаторним нормам?", - пише нардеп.

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Міністерська комісія закрила очі на те, що вісім відділень Калинівської центральної районної лікарні гуртуються у одному приміщенні. Рівнем забезпеченості деззасобами та медзасобами місцевих лікарів експерти МОЗ не поцікавилися, зазначає Білозір.

"Медики стверджують, що там були порушення на порушенні, МОЗ та ДОЗ стверджують все було правильно", - інформує Білозір.

Влада області проблему відверто ігнорує. І змушує хворих на COVID-19 медиків йти у відпустки власним коштом, щоб не платити 300% окладу. Реактивів для проведення ПЛР тестування вінницьких лікарів критично не вистачає. З проведенням масового ПЛР тестування місцевих медиків Вінницька обласна лабораторія не справляється.

Ці проблеми лягли в основу депутатського звернення до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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Депутати, серед іншого, попросили:

- сприяти якомога швидшому впровадженню обов’язкового страхування медичних працівників на випадок інфікування COVID-19 спричинений коронавірусом SARS-CoV-2;

- вирішити проблему з тестуванням методом ПЛР-дослідження медичного персоналу та населення у Вінницькій області;

- нарахувати додаткові виплати інфікованим медикам з Калинівської та інших лікарень Вінницької області та медикам, які задіяні в ліквідаціі Covid-19, у розмірі 300% до посадового окладу та коштом державного бюджету;

- в повному обсязі забезпечити медичний персонал якісними засобами ЗІЗ, довести до них нові алгоритми та протоколи МОЗ щодо уникнення масового інфікування лікарів.

"І нарешті покарати винних, на що вже надії немає", - резюмує Білозір.

Нагадаємо, в Україні більше тисячі інфікованих медиків.