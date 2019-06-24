Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

"Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения", - сказал Филипп.

Кроме того, по словам Филиппа, Франция надеется, что с приходом к власти в Украине Владимира Зеленского появятся новые возможности для урегулирования ситуации на востоке страны в рамках минских соглашений.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что единственный ключ для достижения мира на Донбассе - дипломатическое и санкционное давление.