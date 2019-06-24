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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

Киев • УНН

 • 28606 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Санкции в отношении Российской Федерации - это временный этап, эти меры могут быть отменены в любой момент. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции с российским коллегой Дмитрием Медведевым, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

"Это временный этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения", - сказал Филипп.

Кроме того, по словам Филиппа, Франция надеется, что с приходом к власти в Украине Владимира Зеленского появятся новые возможности для урегулирования ситуации на востоке страны в рамках минских соглашений.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что единственный ключ для достижения мира на Донбассе - дипломатическое и санкционное давление

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