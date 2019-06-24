Прем'єр Франції заявив, що санкції проти Росії можуть скасувати в будь-який момент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Санкції щодо Російської Федерації - це тимчасовий етап, ці заходи можуть бути скасовані в будь-який момент. Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп на прес-конференції з російським колегою Дмитром Медведєвим, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Це тимчасовий етап, який може бути скасований в будь-який момент. Ми знаємо, чому ці санкції були введені. Я думаю, що Росія про це знає також. Ми повинні використовувати будь-яку можливість, щоб диверсифікувати наші відносини", - сказав Філіп.
Крім того, за словами Філіпа, Франція сподівається, що з приходом до влади в Україні Володимира Зеленського з'являться нові можливості для врегулювання ситуації на сході країни в рамках мінських угод.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що єдиний ключ для досягнення миру на Донбасі - дипломатичний і санкційний тиск.