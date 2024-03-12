Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку после недель бандитского насилия в стране

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри уйдет в отставку. Об этом было сообщено на пресс-конференции после экстренной встречи Карибской организации стран Карибского бассейна Caricom, а также в видеообращении Ариэля Генри поздно вечером, передает УНН.

Детали

Мы принимаем к сведению отставку премьер-министра Ариэля Генри - заявил Мохаммед Ирфаан Али, президент Гайаны и Caricom, после экстренного заседания этого органа на Ямайке.

По словам Али, Генри уйдет в отставку после того, как будет назначен президентский совет и временный премьер-министр, который возглавит переходную администрацию.

И.о. руководителя правительства Гаити Ариэль Анри Генри в видеообращении поздно вечером подтвердил указанное решение об отставке.

Правительство, которое я возглавляю, уйдет в отставку немедленно после создания (переходного) совета - сказал Генри в видеообращении поздно вечером.

Я хочу поблагодарить народ Гаити за предоставленную мне возможность - добавил он.

Контекст

Гаити не имеет избранных представителей с начала 2023 года, и следующие выборы будут первыми с 2016 года. Генри, которого многие гаитяне считают коррумпированным, неоднократно откладывал выборы, заявляя, что сначала нужно восстановить безопасность.

Генри не был на Гаити с прошлой недели, тем временем насилие со стороны преступных группировок, которые, по данным ООН, уже контролируют около 80 процентов столицы Порт-о-Пренса, обострилось, - альянс могущественных группировок требовал отставки Генри.

Напомним,

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.

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