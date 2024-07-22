Премьер Испании вызван для дачи показаний в качестве свидетеля по делу своей жены

Премьер-министр Испании Педро Санчес был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля по делу, в котором фигурирует его жена Бегонья Гомес – обстоятельства дела связаны с поддержкой коррупции и торговлей влиянием. Пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Премьер-министр Испании Педро Санчес был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля в расследовании предполагаемых обвинений в коррупции и торговле влиянием, выдвинутых против его жены. В апреле 2024 года, обстоятельства этого дела заставили испанского топ-чиновника задуматься об отставке. Представитель суда заявил, что показания Санчеса будут "удобны, полезны и уместны" для расследования, чтобы установить, имело ли место продавливание влияния.

Справочно

Это первый случай, когда действующий премьер-министр Испании был вызван для дачи показаний в судебном процессе с тех пор, как Мариано Рахой (испанский политик, лидер Народной партии с 2004 года – ред.) был вызван для дачи показаний в 2017 году в рамках дела о коррупции, которое привело к осуждению нескольких членов Народной партии (ПП).

Напомним

УНН сообщал, что премьер-министр Испании Педро Санчес приостанавливал исполнение своих государственных обязанностей на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.

Все будет по-другому: Педро Санчес передумал уходить в отставку