Премьер Армении Пашинян кардинально сменил имидж впервые с 2018 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить имидж впервые с 2018 года, сбрив бороду и усы. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Instagram, передает УНН.

Детали

На своей странице в соцсети Instagram, Пашинян опубликовал видео, на котором сначала появляется с бородой и усами, а через мгновение вытирает полотенцем выбритое лицо.

Пашинян сменил образ в 2018 году во время "бархатной революции", в результате которой президент Серж Саргсян и правительство ушли в отставку, а премьер-министром стал именно Пашинян.

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