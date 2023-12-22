Прекращение поддержки Microsoft Windows 10 может отправить 240 млн ПК в утиль - Reuters

План Microsoft по прекращению поддержки операционной системы Windows 10 может привести к утилизации около 240 миллионов персональных компьютеров (ПК), что потенциально приведет к увеличению количества отходов на свалке, со ссылкой на Canalys Research сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отходы электроники от этих компьютеров могут весить примерно 480 миллионов килограммов, что эквивалентно 320 тыс. автомобилей.

Хотя многие ПК могут оставаться работоспособными в течение многих лет после прекращения поддержки ОС, Canalys предупредил, что спрос на устройства без обновлений безопасности может быть низким.

Microsoft объявила о плане предоставлять обновления безопасности для устройств с Windows 10 до октября 2028 года по нераскрытой годовой цене.

Если структура цен на расширенную поддержку Windows 10 будет отражать прошлые тенденции, переход на новые ПК может оказаться более рентабельным, увеличивая количество старых ПК, отправляемых в утиль, считают в Canalys.

Microsoft больше не будет продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям

Microsoft намерена прекратить поддержку Windows 10 до октября 2025 года. Следующее поколение ОС, которое, как ожидается, принесет на ПК передовые технологии искусственного интеллекта, потенциально может стимулировать вялый рынок ПК.

Microsoft не сразу ответила на запрос о комментариях относительно влияния утилизации устройств, несовместимых с Windows 11, на окружающую среду.

Жесткие диски, используемые в персональных компьютерах и серверах хранения данных, перерабатываются для сбора материалов для использования в двигателях электромобилей и даже в производстве возобновляемой энергии.

"Преобразование отслуживших свой ресурс компьютеров в магниты, питающие устойчивые технологии, такие как электромобили и ветряные турбины, поможет удовлетворить растущий глобальный спрос на электроэнергию", - сказал коммерческий директор Noveon Magnetics Питер Афиуни.

Фирма по переработке аккумуляторов Redwood Materials заявила, что аккумуляторы можно перерабатывать практически бесконечно для восстановления таких металлов, как литий, кобальт, никель и медь.