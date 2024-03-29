Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

На большей части территории Украины 30 марта осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью от 3-8° тепла до 16-24° днем, местами сильные порывы ветра, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 30 марта без осадков, лишь на востоке страны ночью небольшие дожди.

Ветер южный, в восточных областях северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, на западе страны до 24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 11-16°.

На Киевщине завтра

Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 18-20°.