Представители ЕС оценили инвестиционный климат в Украине

Бизнес-климат и инвестиционная привлекательность Украины ухудшились на фоне экономического кризиса в 2014-2015 гг. Как следствие — отток иностранных инвесторов: в период с 2016 по 2018 гг. прямые иностранные инвестиции из ЕС в Украину сократились с 25 млрд дол. до 24,7 млрд дол., сообщили в представительстве ЕС, ссылаясь на данные Госстата.

По мнению европейцев, улучшению инвестиционного климата в Украине препятствует ряд факторов.

"Несовершенство верховенства закона и дисфункциональность правоохранительной системы, в том числе нереформированная Служба безопасности Украины, а также высокий уровень коррупции", - говорят в Представительстве ЕС.

"Правда, произошло некоторое улучшение, которое помогло Украине подняться на 10 позиций — на 20-е место в Индексе восприятия коррупции за 2018 год. Но предстоит сделать гораздо больше", - добавили европейцы.

Европа будет и впредь поддерживать Украину в проведении необходимых реформ, направленных на приток новых внутренних и внешних инвестиций в Украину, заверили в Представительстве ЕС в Украине.

Ранее УНН сообщал, что каждая шестая жалоба к бизнес-омбудсмену поступает от иностранного инвестора.

В июле посол ЕС в Украине Хью Мингарелли был возмущен рейдами СБУ в АрселорМиттал, настаивая на том, что СБУ не может "заниматься" коммерческими компаниями.

Несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями "АрселорМиттал", 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного урегулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее отправить Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине - "Мироновский хлебопродукт". Однако аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".