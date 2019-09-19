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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59504 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111447 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103283 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119688 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148299 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148684 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
Представители ЕС оценили инвестиционный климат в Украине

Представители ЕС оценили инвестиционный климат в Украине

Киев  •  УНН

 • 26564 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Инвестиционный климат в Украине оставляет желать лучшего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.

Бизнес-климат и инвестиционная привлекательность Украины ухудшились на фоне экономического кризиса в 2014-2015 гг. Как следствие — отток иностранных инвесторов: в период с 2016 по 2018 гг. прямые иностранные инвестиции из ЕС в Украину сократились с 25 млрд дол. до 24,7 млрд дол., сообщили в представительстве ЕС, ссылаясь на данные Госстата.

По мнению европейцев, улучшению инвестиционного климата в Украине препятствует ряд факторов.

"Несовершенство верховенства закона и дисфункциональность правоохранительной системы, в том числе нереформированная Служба безопасности Украины, а также высокий уровень коррупции", - говорят в Представительстве ЕС.

"Правда, произошло некоторое улучшение, которое помогло Украине подняться на 10 позиций — на 20-е место в Индексе восприятия коррупции за 2018 год. Но предстоит сделать гораздо больше", - добавили европейцы.

Европа будет и впредь поддерживать Украину в проведении необходимых реформ, направленных на приток новых внутренних и внешних инвестиций в Украину, заверили в Представительстве ЕС в Украине.

Ранее УНН сообщал, что каждая шестая жалоба к бизнес-омбудсмену поступает от иностранного инвестора.

В июле посол ЕС в Украине Хью Мингарелли был возмущен рейдами СБУ в АрселорМиттал, настаивая на том, что СБУ не может "заниматься" коммерческими компаниями.

Несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями "АрселорМиттал", 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного урегулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее отправить Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине - "Мироновский хлебопродукт". Однако аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".

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