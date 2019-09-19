Представники ЄС оцінили інвестиційний клімат в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Інвестиційний клімат в Україні залишає бажати кращого. Про це УНН повідомили у пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні.
Бізнес-клімат та інвестиційна привабливість України погіршилися на тлі економічної кризи в 2014-2015 рр. Як наслідок - відтік іноземних інвесторів: у період з 2016 по 2018 рр. прямі іноземні інвестиції з ЄС в Україну скоротилися з 25 млрд дол. до 24,7 млрд дол., повідомили у представництві ЄС, посилаючись на дані Держстату.
На думку європейців, поліпшенню інвестиційного клімату в Україні перешкоджає низка факторів.
"Недосконалість верховенства закону та дисфункціональність правоохоронної системи, у тому числі нереформована Служба безпеки України, а також високий рівень корупції", - кажуть у Представництві ЄС.
"Правда, відбулося деяке поліпшення, яке допомогло Україні піднятися на 10 позицій — на 20-е місце в Індексі сприйняття корупції за 2018 рік. Але треба зробити набагато більше", - додали європейці.
Європа буде і надалі підтримувати Україну в проведенні необхідних реформ, спрямованих на приплив нових внутрішніх і зовнішніх інвестицій в Україну, запевнили у Представництві ЄС в Україні.
Раніше УНН повідомляв, що кожна шоста скарга до бізнес-омбудсмена надходить від іноземного інвестора.
У липні посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі був обурений рейдами СБУ в АрселорМіттал, наполягаючи на те, що СБУ не може "займатися" комерційними компаніями.
Попри анонсовану домовленість між Президентом і представниками "АрселорМіттал", 5 вересня на підприємство знову повернулася СБУ. В особі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, СБУ ініціювала чергову перевірку інспекторами ядерного врегулювання.
Це ж управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спробувало раніше відправити Державну аудиторську службу на підприємство найбільшого виробника курятини в Україні - "Миронівський хлібопродукт". Однак аудитори відмовилися це робити через відсутність правових підстав.
СБУ діє з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Водночас, прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає ліквідувати Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ з метою "остаточного відмежування правоохоронців та силовиків від бізнесу".