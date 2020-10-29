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Представитель Рады в КСУ обещает законодательные инициативы для устранения положений, признанных неконституционными

Представитель Рады в КСУ обещает законодательные инициативы для устранения положений, признанных неконституционными

Киев  •  УНН

 • 12198 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны Конституционный судом неконституционными. Об этом в эфире Общественного радио заявила представительница Верховной Рады в Конституционном суде, нардеп Ольга Совгиря, комментируя решение КСУ относительно ответственности за ложь в декларациях, передает УНН.

"Рада будет реагировать на пробелы, которые теперь возникли в законодательстве. В ближайшее время будут внесены соответствующие законодательные инициативы для устранения положений, которые признаны судом неконституционными. Они разбалансируют систему антикоррупционного законодательства, в дальнейшем она не может эффективно работать", - отметила нардеп.

По ее словам, рассмотрение этого дела был очень непростым. 8 октября началось рассмотрение дела в устном производстве.

"Мы с представителем Президента пытались попасть на заседание Конституционного суда, где рассматривался вопрос об изменении формы производства, но нам это не удалось, нас не пустили на заседание, наши ходатайства не были приняты во внимание", - сообщила Совгиря.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

В НАПК заявили, что КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Как сообщили в ОПУ, Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

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